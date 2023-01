Milline oli elu Tallinnas 100 aastat tagasi?

Täna on Tallinna eesmärgiks taastada Pääsküla raba

Kuivendusest hoolimata on säilinud väikene osa kunagisest rabalaamast Männiku ja Nõmme-Hiiu vahelisel nõgusal alal ehk Pääsküla jõe lammialal. Ega see päris õige raba mõõtu välja annagi, enamjaolt on tegemist rabamännikuga ja vähemal määral puisrabaga.