VIDEO | Euroopa keskkonnavolinik: lõpetage Eesti puidust pelletite tegemine ja metsa energiaks põletamine

Keskkonnaagentuuri andmetel läheb üle poole Eestis maha raiutavast puidust lõpetab Lääne-Euroopa keskküttejaamades või valmistatakse neist lühikese elueaga tooteid. Keskkonnavoliniku hinnangul ei ole see kõige parem viis puiduressursi kasutamiseks. „Endise majandusministrina võin öelda, et sellise puidu kasutamisel on majanduslik tasuvus on kõige madalam üldse,“ rõhutas ta.



Sinkevičiuse hinnangul ei tohiks puidu põletamine energiaks saada külge taastuvenergia silti. „Me ei tohi unustada, mida metsad meie heaks teevad. Metsad seovad väga suured koguses CO2te. Isegi, kui vähendame emissioone drastiliselt, aga metsad ei suuda süsinikku siduda, ei ole me endiselt suutelised kliimakriisi pidurdama,“ rääkis volinik.