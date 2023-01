FOTOD | Tallinnast sai Euroopa Roheline pealinn. Ekspert: tiitel üksi elukvaliteeti ei tõsta

Liikuvusekspert: tiitel ei paranda elukvaliteeti

Varem rohepealinna tiitli tagaajamist kritiseerinud ja seda asendustegevuseks nimetanud liikuvusekspert Marek Rannala rääkis, tiitliaasta tegevuste puhul loeb see, kas need tegevused annavad kestva mõju. Näiteks kas linnakodanikud ja ametnikud saavad uusi teadmisi, kas neil kujunevad uued hoiakud ja kas linnajuhtimisse tulevad uued protsessid. „Kui tegevused kestvat mõju ei anna, siis milleks see tiitel vajalik on?“

Rannala rõhutas, et tiitel üksi linnakodaniku elukvaliteeti ei paranda. Kui aga sama järjekindlus ja meeskonna panus suunata näiteks ühistranspordi arendamisse, oleks tema hinnangul tulemuseks tänasest parem elukeskkond. Liikuvus on elukeskkonna ja looduskeskkonna üks suuremaid mõjutajaid, märkis ta. „Ma väga loodan, et tiitlist tuleb mingit positiivset mõju. Tiitel on käes, ühiskonnale on sellega sisuliselt antud lubadus, et nüüdsest tehakse asju senisest paremini. Eks me aasta lõpul ja ka järgmistel valimistel saame anda hinnangu,“ rääkis Rannala.