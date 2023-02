Asume tegudele! Milline võiks Tallinn viie aasta pärast välja näha?

Päev algas Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse voliniku õnnitluste saatel. Endine Leedu majandusminister Virginijus Sinkevičius soovis Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitli puhul õnne ja tõdes, et sellest võidab kogu Baltikum. „Võib öelda, et tiitel tuli koju,“ sõnas Sinkevičius, viidates sellele, et Euroopa rohelise pealinna tiitli idee sai alguse Tallinnast 2006. aastal.

„Kui praegu on Tallinnas ligikaudu 30 protsenti rohealasid, siis viie aasta pärast võiks see näitaja olla juba 40 protsenti.“ Mihhail Kõlvart

Milline võiks Tallinn olla viie aasta pärast? „Kui praegu on Tallinnas ligikaudu 30 protsenti rohealasid, siis viie aasta pärast võiks see näitaja olla juba 40 protsenti,“ vastas oma avakõnes Mihhail Kõlvart. Linnapea sõnul töötatakse ka selle nimel, et linna avamine merele oleks efektiivsem. Suurimateks väljakutseteks saavad olema jätkusuutlik linnaplaneerimine ja transport.

Majandusmudelid on muutumas

Konverentsi peaesineja, Euroopa Komisjoni endine kliimavolinik ja praegune kliima- ja ühiskondlike muutustega kohanemise missiooni nõukogu juhatuse esinaine Connie Hedegaard oli oma kõnes Euroopa tuleviku pärast küll pisut mures, ent leidis piisavalt põhjusi optimismi säilitamiseks.

„Eduka ärimudeli asemel saab põhiliseks see, milline on jätkusuutlik ärimudel.“ Connie Hedegaard

„Nüüd peame hakkama asju tõsiselt võtma ja endale mitte liiga palju eesmärke seadma,“ selgitas Hedegaard. Tema sõnul on parem tegutseda kitsamas valdkonnas intensiivselt, kui korraga nii-öelda kogu planeeti pääasta. Põhilisena tõi Hedegaard välja uudse majandusmudeli, kuhu on kogu Euroopa teel. „Näiteks laenude taotlemisel hakatakse esitama hoopis teistsuguseid küsimusi. Eduka ärimudeli asemel saab põhiliseks see, milline on jätkusuutlik ärimudel, ja see mõjutab omakorda juba kõiki majandussektoreid.“

Linnas liikumine peab toimuma kiiremini

Konverentsipäeval toimusid mitmed erinevad diskussioonid, kus püüti leida jätkusuutlikke lahendusi ja toodi näiteid paljudest linnadest üle Euroopa.