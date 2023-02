VAATA VIDEOT JA LOE | Rohepööre autopoes! Millised tehnoloogiad meid päästavad?

Kui elektrisse on veidi enam usku, pakub Nissan täishübriidlahendust mudelil Juke Hybrid. Täishübriidid on tehniliselt väga sarnased mahehübriididele, kuid erinevad peamiselt selle poolest, et täishübriididel on elektrimootori panus ja aku mahutavus omajagu suuremad. Tänu sellele suudavad täishübriidid liikuda ka mõned kilomeetrid puhtalt elektri jõul. Akut laetakse samuti vaid rekuperatsiooniga ja otse mootori jõul ning väliselt akut laadida ei saa. Täishübriidid on efektiivsed linnaliikluses, samas saavad nad edukalt hakkama ka maanteesõidul. Sõiduomadustelt on täishübriidid võrdlemisi täpselt elektriautode ja sisepõlemismootoritega autode vahel, pakkudes kiiret reageerimist pedaalimistele ja olles samal ajal vilkad ka manööverdamisel. Täishübriidi puhul alustatakse sõitu alati 100% elektri jõul ja sellest lahendusest lisandub Nissanil ka e-Pedal. Viimane võimaldab nii-öelda ühe jalaga sõitu, mis teeb auto kasutamise mugavamaks ja säästlikumaks. Pidurdus toimub juba siis, kui jala gaasipedaalilt tõstad ja kogu jääkenergia suunatakse aku laadimisse.

Kõige lihtsamaks ja leebemaks viisiks elektriautondusega tutvust teha on valida endale näiteks Nissan Qashqai MHEV, mis, nagu nimigi ütleb, kategoriseerub MHEV (mild hybrid electric vehicle) elektrifitseeritud autode sekka, mida kutsutakse emakeeles mahe- või kerghübriidideks. Kerghübriidide puhul on peamiseks jõuallikaks tavaline sisepõlemismootor, mille tegevust toetab ka väike elektrimootor eraldiseisva akuga. Elektrimootori ülesanne on näiteks kohapealt startimisel ja järskudel kiirendustel vähendada sisepõlemismootori koormust. Tänu sellele püsib kütusekulu madalam. Mahehübriidide akut väliselt laadida ei saa ehk energiat ammutatakse sisepõlemismootorilt ja regeneratiivse pidurdamisega. Kerghübriidseid mudeleid leidub juba pea kõikide tootjate mudelirivis. Need pakuvad sisepõlemismootoritega alternatiividega pea identset sõidukogemust, hoides samal ajal veidi loodust ja omaniku rahakotti.

Nissan e-POWER (EREV – extended range electric vehicle)

Viimaste Qashqai ja X-Traili uuendustega tutvustas Nissan oma värskeimat tehnoloogiat e-POWER. See langeb hübriidajamite jaotuses EREV (extended range electric vehicles) ehk pikendatud sõiduulatusega elektriautode kategooriasse. Nissani e-POWERi mudelitel veetakse rattaid alati elektrimootoriga, mis tarbib energiat keskmisest väiksemast akupakist. Küll aga ei saa EREV-mudelite akut väliselt laadida. e-POWERi masinatel on klassikaline bensiinimootor, mille ülesanne on generaatorina suurendada masina sõiduulatust, luues elektrigeneraatori kaudu elektrienergiat. Olles aga veerevatest ratastest täielikult eraldatud, saab nimetatud sisepõlemismootor opereerida sõltumatult ning vastavalt aku tasemele ja energiakulule. Selline vabadus võimaldab sisepõlemismootoril töötada võimalikult optimaalses pöörete vahemikus, mille tulemusel on kütusekulu väiksem ja mootori müratase salongis vaiksem. Liikudes vaid elektrimootori jõul, pakuvad Nissani e-POWERi mudelid pea elektriautodega identselt särtsakat sõidukogemust, ilma et peaks aeg-ajalt sõidukit laadimiskaabli otsas turgutama. Kiirendus on kohene ja olenemata kiirusest tugev. Tänu väiksemale akule on e-POWERi mudelid klassikalistest hübriididest kergemad ja selle tulemusel ka parema sõidudünaamikaga. Samuti on e-POWERi mudelid tavalistest hübriididest soodsamad.

Elektriauto (BEV – battery electric vehicle)

Kõige rohkem kõneainet pakuvad e-mobiilsuse teemadel BEV-kategooria (battery electric vehicle) masinad ehk puhast tõugu elektriautod, võime kasutada ka sõna akuautod. Rattaid veavad enamasti üks või kaks elektrimootorit ja energiat hoiustatakse suurtes liitiumakudes. Nissani mudelirivis on seda tüüpi masinateks uhiuued Ariya ja Townstar (kaubik) ning juba pikemat aega Eestis kanda kinnitanud Leaf. Elektriautod koguvad energiat laadimise teel ja suudavad liikumise peale kulutatud energiat osaliselt ka rekuperatsiooniga taastada. Elektriautod pakuvad oma krapsakuse ja kiire reageerimisega väga emotsioonikat sõitu ning on efektiivsuse ja mugavuse poolest suurepärased just linnatänavatele. Elektriautode suurimad plussid on loomulikult õhureostuse puudumine ja väike ülalpidamiskulu, kuid paljusid tarbijaid hoiavad elektriautode ostmisest tagasi laadimise kestus ning sõiduulatus. Mõlemad tekitavad veel ärevust. Samas peab kindlasti elektriautode puhul ära mainima nende efektiivse töö. Nimelt ka kõige paremini seadistatud bensiinimootoriga autol läheb tema sisse pandud energiast vaid 17% sõiduki edasi liigutamiseks ehk kadu on üle 80%. Neelavad seda energiat nii ülekanne (käigukast) kui ka lisaseadmete töö, aga ka mootori enda töö ei ole efektiivne, palju energiat muundub soojuseks, millest ei ole sõiduki liigutamisel abi. Elektriautodel seevastu on sama näitaja 90%. Ehk pea kõik, mis sa autosse „tangid“, läheb ka selleks, et sind punktist A punkti B liigutada.

2022. aasta suvel võttis Euroopa Liit vastu otsuse lõpetada 2035. aastast uute sisepõlemismootoritega sõidukite müügi Euroopas, et vähendada sõidukite CO 2 heitkoguseid ja saavutada kontinendi süsinikuneutraalsus. Veel pole välistatud aga ka sünteetiliste kütuste ja pistikhübriidide pääsemine, kui tootjad suudavad sõidukite kasvuhoonegaaside emissiooni kõrvaldada. Erandlikult on hetkel nišitootjatele, kes toodavad aastas vähem kui 10 000 sõidukit, antud viieaastane pikendus saavutada süsinikuneutraalsus. Nissan astub selle suunas juba samme. Aastaks 2026 on 75% müüdavatest uutest sõidukitest elektrifitseeritud ja 100% on see number aastaks 2030. Kas sõidukite puhul räägime aastaks 2035 100% ainult elektriautodest, seda näitavad järgmised aastad.