Uuring: Amazonase vihmametsast on kahjustunud kaks korda suurem osa kui seni arvati

Üle kolmandiku selvat on kuivem, tuleohtlikum ja muutustele vastuvõtlikum kui varem. See kombinatsioon võib tulevikus soodustada hiigeltulekahjude tekkimist.

On võimalik, et inimtegevuse ja põudade tõttu on degradeerunud vähemalt kolmandik Amazonase madaliku vihmametsi ehk kaks korda rohkem, kui varem arvati, leiti hiljuti ajakirjas Science avaldatud teadustöös. Uuringus rõhutati, et globaalselt ülioluline selva ökosüsteem võib peagi jõuda seisu, kust tagasiteed enam ei ole.