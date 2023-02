Eesti esimeses hübriidpargis kerkivad esimesed tuulikud

Elektrit saab kevadel

Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi sõnul käib tuulikute kokku panemine heade ilmaolude korral kiiresti. „Kui tugev tuul töid ei sega, siis saab tuuliku kokku panna kahe päevaga. Alumised tornide sektsioonid on paika pandud kõigil positsioonidel. Nüüd jätkub kõrgema kraanaga ülemiste sektsioonide paigaldus, gondli torni tippu tõstmine ja labade kinnitamine,“ kirjeldas Lillemägi. Tema sõnul püsitakse ehitusega ajagraafikus, et Purtse tuulepargi esimene elekter kevadel võrku anda.

Purtse päikesepargi ehitus kulgeb samuti plaanitud graafikus. Projektijuht Rainer Tammuse sõnul toimub ehitusplatsil samal ajal väga palju erinevaid töid ning tarneraskuste kiuste on kõik olulised materjalid objektile jõudnud tähtaegselt. „Lõpusirgel on paneelide alusraamide rajamine ja alanud on ca 49 000 paneeli paigaldus, mis kestab märtsikuu lõpuni. Igal tööpäeval on platsil tegutsemas ligi 70 inimest, et oleksime tootmise kõrgajaks valmis,“ rääkis Tammus.