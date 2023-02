Kuidas ehitada Tallinn tänapäevaseks?

Kestliku linnaruumi vaatest on rohelise pealinna aasta ajal fookuses viis peamist ideed: sooline võrdõiguslikkus, kättesaadav puhas vesi, kliimamuutused, energia jätkusuutlikkus ja laiemalt kestlik vaade linnale. Kokkuvõtvalt on projekti eestvedajate soov muuta Tallinn selliseks, et siin tahetaks elada, et linn ei valguks eeslinnadesse, kust kesklinna vaid tööle käiakse. See aga ei tähenda, et rõhku ei pandaks piirkonnakeskuste arendamisele.

„Kui võtta aga näiteks energiatarbimisest tekkiv CO 2 , siis peaks iga linn tagama selle, et linna tekitatud saastele oleks panna vastu piisavalt metsa ja loodust, mis suudaks selle kahjustusega hakkama saada. Kuna linna ei ole võimalik nii palju rohelust tekitada, siis peab Tallinn mõtlema ka sellele, et linnal oleksid nii-öelda kopsud ehk metsad linna ümber. Hetkel, kui võtta aluseks kogu Eesti, suudavad meie metsad katta ära vaid 10% meie tekitatud saastest ja see pole kuidagi jätkusuutlik,“ toob Roop näite.

Linna strateegiadirektor Raido Roop lisab, et kestlikkus tähendab laias laastus seda, kuidas oleks võimalik saada linnana hakkama nii, et tarbitakse kõiki ressursse vaid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik – energiast tarbekaupade, joogiveest puhta õhuni ja nii edasi. Kuigi enamasti on kestliku linna puhul kõige selgemalt arusaadav roheline transport ja vähene saastamine, siis Tallinn on võtnud fookusesse igasuguse tarbimise vähendamise. Nii on võetud vastu näiteks linna roheliste ürituste korraldamise eeskiri, kus kogu taara peab olema ringkasutatav.

„Kestlik linnaruum laieneb ka sotsiaalsetele aspektidele, kus nii vanemate kui ka puuetega inimeste puhul ei räägi me ainult liikumisvõimalustest, vaid laiemalt paremate elutingimuste pakkumisest: vaba aja veetmine, tervishoiuteenused, sotsialiseerumise võimalused ja nii edasi. Üldiselt oleme ka Tallinnas võtnud omaks kõik need ÜRO kestliku arengu põhimõtted, mida on ligi kakskümmend. Osa neist on Tallinna vaatest olulised, teised jälle mitte. Meie aga keskendume neile punktidele, mida saame siin ära teha,“ mainib Kampus.

„Meil on ellu kutsutud palju erinevaid projekte, et Tallinn selle aastaga ja tulevikuks rohelisemaks muuta. Projekt „Rohejälg“ koondab enda alla tegevusi, mille eesmärk on tuua uut haljastust, parandada rohealade kvaliteeti ja ruumilist kvaliteeti tiheda kasutusega kohtades. Me kutsume neid ise rohesekkumisteks ja plaanis on puude istutamised kõikjal linnas, võimalikult paljud bussiootepaviljoni katused haljastada, paigutada kohtadesse, kus on näiteks ebavajalikud asfaltkattega alad, väikeseid taskuparke, mis annaks võimaluse kogukondadel koos käia,“ nimetab Kampus tegevusi.

Üheks oluliseks tegevuseks on ka erinevate niitude loomine linna. Need annavad võimaluse elurikkuse taastumiseks ja laienemiseks. Seda tehakse koostöös Tallinna Mesinike Seltsiga, kellele on selliste väljade olemasolu vajalik, et mesilastel oleks, kus lennata. Mesi pole aga ainus toiduga seotud rohetegevus rohelises pealinnas. Üks ägedamaid uusi algatusi on söödava metsa kontseptsioon, mille sisuks on viljapuude istutamine linna – õunad, pirnid, kirsid. Samuti jätkatakse õppe- ja kogukonnaaedade arendamisega, rõhutama hakatakse aga seda, et need aiad võiksid tegelikult ka inimesi toita, mitte olla vaid hobiks.

„Endale toidu kasvatamine on kasvav trend kogu maailmas, käisime seda ka ise Taanis uurimas. Hetkel pole maht, mida sellistes aedades kasutatakse, veel suur, kuid aina kasvab. Peenramaa ja maalapp tuleb tagasi, selle vastu on huvi nii linnal kui ka inimestel. Lisaks on sellised ühised aiad ka head sotsialiseerumiskohad, seda just vanema elanikkonna vaates, kus üksikuid inimesi on rohkem. Peale selle toimub seal integratsioon ja aias värske õhu käes toimetaine tagab parema tervise. See ongi ehk ilus näide, mida see kestlikkus tähendab ja kui palju on võimalik ühe väikese arenguga erinevaid kogukondi ja erinevaid probleeme adresseerida,“ ütleb Kampus.

Linnatransport rohelisemaks