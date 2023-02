Vanad metsad aitavad Eestil kliimamuutusega rinda pista

„Peame metsi majandama nii, et säiliks elurikkus, metsad leevendaksid kliimamuutusi ning metsast saadud puidule annaksime võimalikult kõrge lisandväärtuse,“ ütles konverentsi avanud keskkonnaminister Madis Kallas. „Tulevikku vaadates on meil võimalus näha metsa „puidulao“ asemel „süsinikulaona“. Suurema osa Euroopa riikidega võrreldes on Eesti küllaltki metsarikas ning see on meie suurim eelis. Ajal, mil maailm on kimpus süsiniku sidumisega ning inimtegevuse süsinikujalajälje vähendamisega, kannavad meie raiumata metsad uut majanduslikku väärtust.“