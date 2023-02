VIDEO | Autojuhid rikkusid massiliselt Tallinna kõnni- ja jalgrattateel Liiklusseadust

Kolmapäeva õhtul olukorra üles filminud Karel Zova selgitas, et kuigi jalgrattarajal peatumine ja vahel ka parkimine on Tallinnas väga levinud, siis videos nähtav massiline peatumine on ebatavaline. „Autojuhid ei adu, et jalgrattur peab rajal peatunud autost möödumiseks tegema ohtliku manöövri ning põikama sõidurajale,“ rääkis video autor.