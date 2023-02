ARVAMUS | Kairi Nõulik: kinnisvarasektor peab arvestama oma otsuste ja tegevuste kaudset mõju

On mõistlik astuda energiatõhususe miinimumnõuetest samm kaugemale ja taotleda hoonele rohesertifikaat.

Ehkki täna puudub täpne ülevaade, kui palju Eestis ESG põhimõtteid järgitakse, on näha, et üha rohkem on ettevõtteid, kes keskenduvad kliimakriisile ja laiemalt sotsiaalsetele probleemidele ning mõtestavad oma tegevuste laiemat mõju. ESG raamistik annab ettevõtetele võimaluse juhtida oma toodete või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele senisest paremini. See on eriti oluline kinnisvarasektoris, kus energiatõhusus ja jätkusuutlikkus on muutumas aina tähtsamaks, kuid paraku on jätkuvalt ligi 40% maailma süsinikuheitest seotud hoonete ja ehitamisega.

Kahtlemata on üks suurim väljakutse ettevõtetele üha karmistuvatest keskkonnanõuetest aru saamine. Kuid just see on aluseks tegevuste mõjude mõõtmisele ning ESG aruande koostamisele, milles tuleb välja tuua järkjärguline paremuse suunas liikumine. Ehkki ettevõtted mõistavad üha enam keskkonnahoidlikult ja eetiliselt tegutsemise vajadust ning selle positiivseid mõjusid organisatsioonidele, on aruandluses vähe kvantitatiivset infot, mis võimaldaks ettevõtete panust lihtsalt võrrelda.

Hoonete tark planeerimine

Uue hoone ehitamisel algab keskkonna ja sotsiaalse mõju juhtimine pihta juba asukoha valikust ja hoone paiknemisest. Need tegurid mõjutavad hoone energiatarvet ja sisekliimat ehk mõju hoone kasutajate tervisele ja üldisele heaolule. Hoone asukoht mängib olulist rolli ka selles, millise keskkonnamõjuga on töötajate või külaliste hoonesse kohale jõudmine.

Sealt edasi tulevad olulised otsused materjalide valikus ja ringmajanduse põhimõtete järgimises. Näiteks tuleb arvesse võtta, kui palju hoone energiat ja vett tarbib, kuidas korraldatakse hoones prügimajandus, koristamine ja seadmete hooldustegevused. Samuti tuleb arvestada sellega, kas hoone on hõlpsalt ligipääsetav ühistranspordiga, võimaldab elektriauto laadimist ja jalgrataste parkimist. Mõelda tuleb ka sellele, kas hoone on ligipääsetav puuetega inimestele ning kuidas on lahendatud hoonet ümbritsev haljastus.