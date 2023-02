VAATA | Liitreid kulub rohkem, kui lubati? Kuidas juba järgmisel sõidul kütusekulu langetada

Tunne oma autot ja loo talle ökonoomsed liikumise tingimused juba enne sõitu

Üldine kütusekulu ei sõltu aga vaid välistest muutujatest, vaid arvestataval määral ka sõiduki seadistusest. Talvistel aegadel soojenda auto mootorit sõitmisega, mitte kohapeal seistes, sest nõnda soojeneb mootor kiiremini. Tõsi, väga sportlikku ja äkilist sõitu ära külma mootoriga soorita, kuid rahulikult liigeldes on sõites soojendamine mootorile tervislik ja ka käigukast saab sedasi paralleelselt sooja sisse. Ebavajaliku rehvitakistuse vältimiseks veendu aeg-ajalt, et rehvid oleksid õige rõhuga, sest vaid 0,5 bari väiksem rõhk võib kaasa tuua ligi kümme protsenti suurema kütusekulu. Ära vea enda igapäevastel sõitudel kaasas ebavajalikku kola, mis sõiduki massi suurendab, sest iga täiendava 100 kilogrammi kohta kasvab sõiduauto kütusekulu kuni ligi 5 protsenti.

Liikle ühtlaselt ja ümbrust teadvustavalt

Üks lihtsamaid viise tarbetute kiirenduste ja sedakaudu ka ebavajaliku kütusekulu vältimiseks on muuta oma sõidustiil ühtlasemaks ning ümbruskonda arvestavamaks. Jälgi sõidukeid ja juhtide sõidustiile enda ümber ning vali trajektoor, kus teised liiklejad ei põhjusta sulle ootamatuid üllatusi. Samuti ole tähelepanelik fooride tsüklite suhtes, vaadates enda ees oleva foori kõrvalt juba ka järgmist. Mitmetel sirgetel on foorituled tegelikult ühises tsüklis, luues rohelisi laineid, mis liiklust optimaalselt läbi lasevad. Selle info põhjal saad valida sobiva liikumiskiiruse, et järjestikuseid ristmikke ilma peatumata läbida. Kui aga jääd mõne punase fooritule taha, siis kiirenda rohelise tule süttides siiski võrdlemisi reipalt, kuid mitte liiga järsult. Tõsi, tugevam pedaalimine nõuab küll hetkeks suuremat kütusekulu, kuid suures pildis on lühemaajalisem ja krapsakam kiirendus kütusesäästlikum kui pikaajaline ja loivav kiirendamine.