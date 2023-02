Metsanduse arengukava jättis rahuldamata mõlemad pooled. Keskkonnaminister: „See on perfektne kompromiss“

Pool kümnendit tagasi, aastal 2018, sai alguse metsanduse arengukava 2021–2030 loomine. Nüüd, 2023. aasta alguses on dokument jõudnud alles punkti, kus viimaseid nädalaid ametis olev Riigikogu seda menetlema hakkab. Täna toimuval parlamendi keskkonnakomisjoni kohtumisel otsustatakse selle suurde saali saatmine. Seega on saadikutel aega vaid nädala jagu, et arengukava vastu võtta või tagasi lükata. Vastasel juhul on vastav otsus juba uue valitsuse ja parlamendi teha.

Keskkonnaminister Madis Kallas ütles reedel, et neljapäevase koosoleku põhisõnum oli, et arengukavas enam muudatusi teha ei saa. „Kõik osapooled said oma arvamuse välja öelda. Arvamused olid samad, mida nad on öelnud viis aastat, aga vaikiv kokkulepe on sündimas. See pole keskkonna organisatsioonidele täielikult sobilik ja ka mitte ettevõtjatele, nii et see on perfektne kompromiss,“ sõnas ta. Kallas avaldas arvamust, et keskkonnakomisjonis on hääled koos, et kava Riigikogu ette saata.