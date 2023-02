Oled kodu energiasäästlikumaks muutmas? Kasuta ära ka toetusvõimalused!

Selle toetusega on võimalik katta kuni 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta. Lisaks on võimalik taotleda 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest, kui selle kavandi on kooskõlastanud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon.

Toetuse „Fassaadid korda“ raames on võimalik taotleda ka rohepöördetoetust. Ka see toetus on mõeldud korteriühistutele ning selle eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale. Selle toetusega soovib linn toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist, arvestades energiatõhususe nõudeid. Seda võib korteriühistu taotleda näiteks taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamiseks, sealhulgas päikesepaneelide ja soojuspumpade rajamiseks, aga ka korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekteerimiseks või tehaseliste moodulelementidega rekonstrueerimiseks.