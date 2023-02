Madis Kallas: Isamaa võiks julgelt välja öelda, et kestlikum metsamajandamine ei ole neile sobilik

Lugeda meediast, et Isamaa ei toeta selle kümnendi metsanduse arengukava ning taganes kokkuleppest, on väga kurb. Seni on arutelud olnud alati sisukad ja eeldanuks, et koalitsioonipartnereid teavitatakse otse, mitte meedia kaudu. Argumendid, mis on toodud välja seoses RMK arengukavaga, on otsitud ja tegelikud põhjused on kusagil mujal. Seda sai eile Isamaa esindajatega ka räägitud ja selgitatud, et RMK on 100% riigiettevõte ja kõik nende suunad ja plaanid määrab riik.