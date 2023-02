VIDEO | Keskkonnakatastroof USAs. Rongiõnnetuse tõttu sattus õhku toksiline gaas, mida kasutati esimeses maailmasõjas relvana

Vältimaks võimalikke plahvatusi, otsustasid kohalikud ametnikud, et mõistlik on mürgised kemikaalid kontrollitud tulekahju abil hävitada. Seetõttu kerkis küla kohale tohutu suitsupilv. Tulekahju tõttu sattus aga õhku fosgeeni ehk süsinikoksiidkloriidi, mis on väga toksiline gaas, mida muu hulgas kasutati esimeses maailmasõjas keemiarelvana. Fosgeen kahjustab kopse ja põhjustab lõpuks lämbumise.

Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuur kinnitas, et nad on Ohio jõest ja selle lisajõgedest leidnud õnnetusest pärinevaid kemikaale. CNN vahendas, et kohalikes veekogudes on surnud kalad ja konnad, lisaks on sotsiaalmeedias teateid surnud kanadest, koertest ja rebastest. Ametnike sõnul on inimestel siiski ohutu joogivett tarbida. Kohalikel elanikel lubati kodudesse tagasi pöörduda, kui testid kinnitasid, et oht puudub.