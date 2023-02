VIDEO | Isamaa saadik rikkus valimisautodega Liiklusseadust

Eesti Päevaleht on korduvalt kajastanud riigi pealinnas levivat kõnniteele parkimise kommet, mis on liiklusseaduse vastane. Linnapildis igapäevast rikkumist on toime pannud isegi Eesti Rahvusringhääling. Nüüd on sama teoga vahele jäänud Priit Sibul, Isamaa riigikogulane, kes parkis kõnniteel lausa kahte autot.