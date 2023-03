VAATA | Tulevik on elekter ja jääb vaid küsimus, kuidas see elekter tekib

Just läbi selle valdkonna ja kogemuse on Tarvo õige inimene, kelle käest küsida tänase elektritarbimise kohta, tuleviku kohta ning ka seda, kui roheline või vastupidi - must, on tulevik elektri- ja energiavaldkonnas. Ja miks on stuudios ettevõtte Fusebox esindaja? Esiteks on tegemist ettevõttega, mille südameasi on energiatarbimise optimeermine ning CO2 jalajälje vähendamine läbi tarkade lahenduste. Ja teiseks - ettevõte on edukalt osalenud Tallinnovation konkursil.