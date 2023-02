Pikenevad peenised panevad teadlased muretsema

Stanfordi ülikooli ja mitme Itaalia ülikooli teadlased koondasid kokku tulemused 75 uuringust, mis olid läbiviidud aastatel 1992–2021 ning kajastasid peaaegu 56 tuhande mehe peenise pikkust. Oma 14. veebruaril ajakirjas The World Journal of Men's Health avaldatud uuringus leidsid nad, et keskmine erektsioonis peenise pikkus on 29 aastaga kasvanud 24 protsenti ehk 12,1 sentimeetrilt 15,24 sentimeetrini.