Hea kaasaegse prügikonteineri tunnused on just sellised

Ega meie kandi ilm pole naljaasi ja räägimegi saates lahti, missugune õuekonteiner passib just siia kliimasse. Milliste omadustega on aga üks kaasaegne prügikonteiner? „Rohepöörde“ stuudios on külas mees, kes oskab sel teemal tõepoolest põhjalikke selgitusi jagada – ettevõtte Green Forest esindaja Jaanus Tiit on eestlastele juba üle paarikümne aasta parimaid prügikonteinereid valinud ja ESE prügikonteinerid on ainukesed, mida KÕIK jäätmekäitlusoperaatorid Eestis kasutavad ning on heaks kiitnud.