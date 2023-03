Rahandusministeeriumi nõunik: kestlikkusaruande eesmärk on mõjutada suurettevõtteid tegema vajalikke muutuseid

Meil Eestis ei ole kuumalainetest moodustuvaid soojuskupleid, massiivseid üleujutusi või metsapõlenguid ning meie saared ja rannikualad ei vaju silmnähtavalt vee alla. Veel. Samas kollektiivselt ühe liigina oleme ületanud kaheksa miljardi piiri ning igal indiviidil on omad ootused võimalikult kõrge elatustaseme osas. Teadvustamata jääb aga tihtipeale, et meie kõrval elutseb veel kaheksa miljonit muud liiki, kellest üks miljon on mingis hävinemise staadiumis. Ka seda, et viimase 50 aastal jooksul on 70% liikide populatsioonist kadunud ning inimtegevuse tõttu on see kadu tuhandeid kordi kiirem kui looduses tavaks.