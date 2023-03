„Rohejälg“ toob pargi Raekoja platsile ja avab linna merele

„Kuigi projektis on üle 70 tegevuse ja hulgaliselt püsivaid lahendusi, on arvestatav osa neist esimene samm pikemate linnavisioonide elluviimiseks ja läbiproovimiseks. Püsivaid haljastuslahendusi teeme sinna, kus on vaja kujundada Tallinna rohevõrgustikku. Ajutisi ja katsetuslikke lahendusi teeme kohtades, kus näeme vajadust ruumikasutust tulevikus muuta. Katsetustega soovime elanike käest tagasisidet saada,“ selgitab Tallinna Strateegiakeskuse rohepöörde kompetentsikeskuse „Rohejälje“ projektijuht Hannes Aava.

Sellised kohad on näiteks Lasnamäel Mustakivi piirkonnas, Nõmmel Jaama tänaval ja Põhja-Tallinnas Sõle-Sitsi-Madala-Kari tänavate ristumiskohas. Sobivate lahenduste saamiseks on aruteludele kutsutud piirkondlikud organisatsioonid, aktivistid ja korteriühistute esindajad.

Hannes Aava sõnul on ettepanekud kohavalikuiks tulnud nii linnavalitsuselt kui ka elanike tagasisidest. Valikul oli oluline, et tegevused jõuaks ellu viia 2023. aasta jooksul ja need toimuksid seal, kus nad toetavad kas rohevõrgustike kujunemist või kus on palju ruumi kasutajaid, aga hetkeolukord jätab soovida.