Restoranid said uue märgi: kas sina oled juba uue tähisega toitu maitsta saanud?

„Rohetähis on meile kasuks tulnud, mitmed külalised jälgivad, et toit oleks jätkusuutlik ning sellise mõtteviisi järgimine aitab ka restoranidel sellele rohkem tähelepanu pöörata. Mida teadlikumad on külalised, seda rohkem tahavad restoranid jätkusuutlikku toitu pakkuda. On rõõm näha, et tarbijad tõesti märkavad tähist ning teevadki sageli oma õhtusöögi valiku selle põhjal,“ kommenteerib Rudolf Restorani direktor Erik Tammeleht ning lisab, et rohetähist on lihtne saada restoranidel, kellel on õige meelestatus. „Rohetähise saamise eelduseks on mahe ning jätkusuutliku toidu kasutamine ja pakkumine. Jätkusuutliku restorani mindset peab olema sügavamal ning tahe jätkusuutlikult toimetada peab tulema restorani pidajate seest.“ Jätkusuutlikkuse poole pealt on Rudolf Restoranil aga plaane veelgi. „Tahame tuua jätkusuutlikkuse ka baari poolele ning lähtuda kokteilides jätkusuutlikkusest. Restoranimaailmas on oluline mõelda ka lisaks toidule ka jookidele, mida pakutakse ning kuidas seda jätkusuutlikumalt teha. Meil on see veel arendusfaasis.“