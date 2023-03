Enneolematu hulk lund tekitas USA päikeseosariikides kaose

Tormide tagajärgi on tunda üle terve regiooni. Californias jättis ekstreemne ilm ilma elektrita tuhanded inimesed, sulges kaks rahvusparki ja põhjustas lumelaviine. Yosemite'i rahvuspark, kus pole nii palju lund sadanud viimased 54 aastat, on suletud määramata ajaks. Tahoe järve ääres sai laviiniga pihta korterelamu, mille elanikud olid sunnitud evakueerima.

Haruldane juhtum

Meteroloog Ryan Maue ütles Guardianile, et juhtunu on sündmus, mis esineb kord põlvkonna jooksul. „See on tohutult haruldane, et lund sadas ka Lõuna-California madalamates piirkondades,“ rääkis USA riikliku ilmateenistuse meteroloog Bianca Feldkircher.