VIDEO | Vaata, kuidas Londoni peakokk loobus restoranis prügikastist

Selgub, et prügikast on restoranis siiski ebavajalik vahend. Eriti siis, kui kogu köögimasinavärk panna tööle alustel, millesse ei kuulu jäätmete teke. Londonis asuva restorani Silo asutaja ja peakokk Douglas (Doug) McMastersit peeti hullumeelseks, kui oma toidukoha asutamisel ütles esimese asjana, et prügi meie majas tekkima ei hakka.