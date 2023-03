Aktivistid lasid Euroopa suurlinnades tühjaks sadade linnamaasturite rehvid

Miks just maasturid?

Aktivistid jätavad sõidukite esiklaaside vahele omanikele voldikuid sõnumiga, et nende suured sõidukid „tapavad“, sest eritavad märkimisväärse koguse kasvuhoonegaase. Voldikute peal olev sõnum on järgmine, vahendas The Brussels Times: „Oleme ühest või mitmest teie sõiduki rehvist õhu välja lasknud. Ärge võtke seda isiklikult. Teie ei ole meie sihtmärk, vaid teie sõiduk on. Teeme seda seetõttu, et sellises suuruses sõidukiga linnas sõitmine on kahjulik. Sa saad ringi liikuda ka ilma tangita – näiteks jalgsi, rattaga või ühistranspordiga.“