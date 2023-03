Keskkonnaühendused: uue LNG taristu rajamine Eestisse on ebavajalik

Gaasivajadus üha kahaneb

Ülevaate põhiosa käsitleb juba eksisteerivate taristute võimekust, fossiilse gaasi tarbimise stsenaariumeid Eestis ja Lätis ning teadaolevaid plaane LNG terminalide rajamiseks lähiriikides. Ülevaates tuuakse välja ka kliimaeesmärkide raames energiajulgeolekut parandavaid poliitikasoovitusi. Olulisemaks neist on vajadus tihedamaks piirkondlikuks koostööks, mille käigus võetakse arvesse riikide kahanevat gaasivajadust ning juba olemasolevaid taristuid.



CEE Bankwatch Networki gaasi huvikaitseekspert Gligor Radečić leiab, et Balti riigid on näidanud eeskuju gaasitarbimise vähendamisel enne 2022. aasta keerulist talve: „On väga oluline, et nüüd seatud eesmärgist ei taganetaks. Võtmetähendusega on selleks piirkondlik solidaarsus energiavajaduse tagamisel ning vajalike investeeringute suurendamine taastuvenergiasse ja energiatõhususse.“