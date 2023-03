Katrin Bats: suurettevõtted peaksid kasutama oma võimu maailma päästmiseks, mitte hävitamiseks

Ühiskonna viies võim on suured ettevõtted, kes saavad ja peaksidki kasutama oma võimu lisaks ärieesmärkide saavutamisele ka heade muutuste toetamiseks ühiskonnas. Iga toote või teenuse ostmine on kliendi poolt ju tellimus järgmiseks samasuguseks. Kahvli ja rahakotiga hääletamine on toidupoekettidele hästi teada. Ühelt poolt soovib iga ettevõte kasumit teenida ja pakkuda klientidele soovitud kaupa. Teisalt, mis siis, kui otsime viise, et leida sellele kaubale jätkusuutlikke alternatiive ja ostjad sinna suunas nügida?