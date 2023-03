Tallinna taristu jätab hätta autole alternatiivi otsijad. „Kogen peaaegu iga päev autojuhtide pahameelt“

Hendrik Osula on vabakutseline fotograaf, kes on kastirattast teinud oma peamise liiklemisvahendi. Ta tõdeb, et inimesed on kohati hämmeldunud, kui ta, kogu fotovarustus kastis, rattaga võttekohale vurab. „Kastiratas on tegelikult ülimalt praktiline. Ma tean, on ka väga äärmuslike tüüpe, kes veavad ka mööblit ja telereid.“