VAATA | Kas vähem tarbida või rohkem sorteerida?

Seekordses Rohelise pealinna videopodcastis on külas Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Liina Kanarbik. Vestluse alguses saab selgeks kurb tõsiasi, et eestlased tarbivad liiga palju, aga õnneks on sellele ka olemas teatav leevendus. Mis see on?