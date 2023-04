Elurikkus Tallinnas! Vaata, milliste loomadega koos elad ning kuidas neid aidata saaksid

Bioloog Lauri Klein ütleb, et loodust on Tallinna linnas tegelikult päris palju – leidub nii rohealasid kui ka erinevaid loomaliike. Probleemiks on aga kujunenud see, et rohealade vahel puuduvad koridorid, mida mööda loomad liikuda saaksid. Või on need koridorid väga raskesti läbitavad.