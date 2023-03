Milleks ma selles prügis ikka tuhnin?

Teada tasub seda, et prügi sorteerimine on paljude jaoks veel täiesti müstiline protsess. Pakendikonteinereid pakkuva Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) kommunikatsioonijuht Gaili Eding tunnistas, et kui tänavaküsitluses inimestelt pakendite kohta küsida, kuuleb siiani uskumatuid vastuseid. „Näiteks arvavad inimesed, et neil ei teki kunagi ühtegi pakendit, sest nad ei telli internetipoodidest midagi,“ ütles Gaili. Tegelikult on pakend kõik, milles inimene kauba koju toob. Isegi see kilekott, kuhu lahtiseid kompvekke ostad!

Pakendite kogumise põhitõed:

Võimalusel sorteeri pakendid vastavalt liigile: papp- ja paberpakendid, klaaspakendid ning metall- ja plastpakendid.

Kõige olulisem on, et pakendid oleksid tühjad ja puhtad. Jogurtitopsid, supipurgid ja salatikarbid võid vähese veega läbi loputada, nõudepesuvahendiga neid pesema ei pea.

Ära pane erinevaid pakendeid üksteise sisse (ära paki pakendeid nagu kingitusi), sorteerimisliinil on neid keeruline ja ajamahukas eraldada.

Suuremahulised pakendid murra kokku või tee tükkideks.

Ei olegi ju nii keeruline! Tegelikult on protsess lihtne ja üle ei tasu mõelda – kui jogurt on ikkagi pakendi külge juba kinni kuivanud ja selle pesemine on väga keerukas, võib jäätme olmeprügisse visata. Murest end segaseks küürida – no kas on mõtet!? Ei ole. Pigem läheb seekord olmesse ning hoiab pakendikonteineri puhtana.

Niisamuti on selle „kingituste pakkimisega“. Meile võib tunduda igati loogiline suurematesse kastidesse paigutada väiksemad. Ja siis väiksematesse omakorda veel väiksemad. Ja nii edasi, ja nii edasi, kuni on tekkinud üks ütlemata perfektselt pakitud pakendimürakas. Tegelikult tähendab see sorteerijale aga omajagu peavalu. Kokku murda, juppideks lammutada – jah! Piinliku täpsusega kõik ära pakkida – ei! Lihtne!