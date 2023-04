Kas tulevane automaks lööb jalad alt vaestel või rikastel?

Eksperdid ja kriitikud on juba aastaid tähelepanu juhtinud tõsiasjale, et oleme viimane Euroopa Liidu riik, kes autosid ei maksusta. Täna allkirjad saanud koalitsioonilepingu üks punkt näeb aga ette ka Eestis automaksu kehtestamist 2024. aasta suvel. Kuigi pole teada, milline trandulettide maksustamine täpselt välja nägema hakkab, on kindel põhimõte: saastaja maksab.