Euroopa päeval toimub Tallinnas RoheFest

Mitmekesised üritused

Tamm ütleb, et Euroopa päev on võimalus võtta ka aeg, et mõtiskleda selle üle, kuidas meie üksikisikutena, aga ka ühiskondade ja riikidena Euroopat ning Euroopa ideed näeme. „Euroopa päeva seminaril arutleme, mida Euroopa päev meie jaoks tähendab ja seminari lõpus kuulutatakse välja tänavuse aasta eurooplase tiitli saaja.“ Rõõm on näha, et iga aastaga huvi ja teadlikkus Euroopa Liidust kasvab ja aina rohkem asutusi soovivad kaasatud olla Euroopa päeva pidustustega. Veelgi suurem rõõm on, et me näeme, et Euroopa päev läheb Eesti inimestele korda ning meil on igal aastal palju külastajaid.“ Tamm loodab, et ka sel aastal leitakse ürituste kese Vabaduse väljakult üles ning tegutsemist jätkub terveks päevaks.