„Auto koht on sõiduteel.“ Tallinn võtab kasutusele uued meetmed kõnniteedel parkimise tõkestamiseks

„Auto koht on sõiduteel ning kõnniteel sõitmine ja parkimine on keelatud ja jalakäijatele ohtlik. Miski ei õigusta rikkumisi ja liiklusohtlikku käitumist. Viimastel aastatel on Mupo pööranud probleemile aina rohkem tähelepanu, mida tõestab trahvide enam kui kahekordne kasv viimase nelja aasta jooksul. Ent paraku probleemi lahendamiseks sellest ei piisa. Nüüd läheneme probleemile senisest süsteemsemalt ning rakendame erinevaid meetmeid jalakäijate ohutuse tõstmiseks,“ selgitas uue meetmete tagamaid abilinnapea Vladimir Svet.

Trahve tehakse aina rohkem

„Mõistame, et ka need trahvid on vaid jäämäe tipp ja rikkumisi on tegelikult rohkem, kuid peame Mupo piiratud ressurssi tõhusamalt ära kasutama. Ent liikluskultuur on suuresti iga autojuhi kujundada – seega peavad inimesed ise oma käitumist muutma,“ lisas Svet. „Eriti terav probleem on kulleritega, mis on saanud tänapäevase linnaliikluse lahutamatuks osaks. Kohtume lähiajal suuremate kullerfirmade esindajatega ja otsime koos lahendusi, kuidas nad saavad oma autojuhte mõjutada.“