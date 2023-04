VAATA | Euroopa rohelises pealinnas hakka aednikuks kasvõi kohe!

Seekordne videopodcast viib vaatajad kahte pea, et vastanduvasse maailma: uue ja värske kasvatamine ning vana taaskasutamine. Ehk siis konkreetsemalt - juttu tuleb aknalauaaiandusest, aga sinna kõrvale ka biojäätmete ning komposti väärindamisest. Tunduks justkui, et teinetest täiesti välistavad teemad? Siiski mitte - need kaks äärmust käivad tegelikult vägagi paralleelset rada.