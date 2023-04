Kliimamuutused on kohal – mida Tallinn oma elanike kaitsmiseks teeb?

Ei jää muutustest puutumata ka Tallinn, tõdeb Tallinna strateegiakeskuse rohepöörde analüütik Tuuli Veersalu ja lisab, et Tallinnas on oluline mitte ainult kliimamuutuste leevendamine, vaid juba praegu aktiivselt kliimamuutustega kohanemine, et vähendada linna haavatavust kliimamuutuste mõju suhtes. Tallinna kliimamuutustega kohanemise strateegilise juhtimise tähtsaim dokument on Tallinna kliimakava, mille alusel linn saab kavandada kliimamuutuste mõju leevendavaid ja kliimamuutustega kohanemise tegevusi.

Mida oodata?

Samal aastal kaardistasid ka Tartu Ülikooli teadlased Tallinna soojussaari ning selgus, et temperaatuurid on varasemate mõõtmistega võrreldes märkimisväärselt tõusnud. Võrdluses sai kinnitust, et Tallinnas on kindlad piirkonnad, mis kuuma ilmaga muutuvad alati eriti kuumaks. Peamiselt on need tööstus-, lao-, ja ärihoonete piirkonnad, kus on valdavaks musta kattega lamedad katused. „Elamupiirkondades on kuumasaari suhteliselt vähe. Erandiks on mõned uusasumid, kaubanduskeskused ja spordihallid. Samuti kinnitas uuring, et 2014. ja 2021. aasta võrdluses on Tallinna haavatavus kasvanud. Seda peamiselt kahel põhjusel: esiteks oli 2021. a. kuumalaine oluliselt võimsam kui 2014. a. oma ja teiseks on Tallinnas suurenenud riskirühmadesse (alla 5 aastaste laste ja üle 65. a. seenioride) kuuluvate inimeste arv.“ selgitab Veersalu.