Saastunud õhk tapab Euroopas üle tuhande lapse aastas

Võib mõjutada aju arengut

„Mis puudutab õhusaastet, siis me ei saa mõelda lastest kui väikestest täiskasvanutest. Nad puutuvad kokku palju suurema hulga õhusaastega, see saab alguse juba emaüsas, kuid jätkub ka lasteaias ja hiljemgi. Me ei kaitse praegu oma lapsi saastunud õhu eest piisavalt,“ ütles EEA keskkonna- ja terviseekspert Gerardo Sanchez Martinez.

Lapsed on õhusaastele eriti tundlikud ja saasteained võivad nende arengut püsivalt mõjutada. Saastunud õhk mõjutab last juba enne tema sündi – uuringud on seostanud õhusaastet väikese sünnikaalu ja enneaegsena sündimisega.

Samuti puutuvad lapsed täiskasvanutega võrreldes õhureostusega rohkem kokku: lapsed tegutsevad maapinnale lähemal, nad veedavad välitingimustes rohkem aega ja hingavad kiiremini kui täiskasvanud. EEA uuringust selgus, et Euroopa alla 18-aastaste seas kaotatakse igal aastal kokku umbkaudu 110 000 haigusega kohandatud eluaastat.

Varasemad uuringud on näidanud, et lapsepõlves ohtralt saasteainetega kokkupuutumine on pärssinud inimeste kopsumahtu, suurendanud allergiariski, põhjustanud astmat ning toonud kaasa rohkem hingamisteede haigusi ja kõrvapõletikke. Lisaks on uuringutes leitud, et suure hulga õhusaastega kokkupuutumine võib mõjutada lapse aju arengut.

Puhta õhu tsoonid

„Õhusaastet on üle Euroopa endiselt inimestele ohtlikul tasemel. Euroopa õhukvaliteedi strateegiad peaksid võtma eesmärgiks kaitsta kõiki elanikke, kuid eriti lapsi, kes on õhusaaste tervisemõjudele kõige vastuvõtlikumad,“ rääkis Euroopa keskkonnaagentuuri tegevdirektor Hans Bruyninckx, ärgitades riike senisest rohkem tegutsema. „Peame nii kiiresti kui võimalik looma uusi meetmeid nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil, et kaitsta lapsi, kes ei ole võimelised ennast ise kaitsma. Kõige kindlam viis nende turvalisus tagada on muuta õhk puhtamaks.“

Õhku saastavad peamiselt liiklus, kivisöe ja tahkekütuste põletamine ning tööstusheitmed.