Üritustelt kaovad üleajavad prügikastid: miks kasutada üritustel korduskasutatavaid nõusid?

Tallinn keelustas plastist ühekorranõud ja söögiriistad avalikel üritustel aastal 2019. Alates 2019. aastast on lubatud kasutada vaid biolagunevaid ja komposteeruvaid nõusid ja söögiriistu. Ühe ühekordse materjali asendamine teisega ei ole kahjuks probleemi lahendanud, sest jäätmete hulk sellest ei muutu. Loodusele on koormav nii ühekordne plast kui ka ühekordne biolagunev materjal, olgu see siis tselluloosist, bambusest või muust materjalist. Eestis puudub võimekus komposteeruvaid nõusid tööstuslikult komposteerida, mistõttu jõuavad need täpselt samamoodi nagu plastist ühekorranõud segaolmejäätmete hulka ja põletustehasesse või ladestusse. Kui üritusel kasutatakse ühekordseid nõusid ja söögiriistu, siis oleme kõik näinud pilte, kuidas pärast üritust prügikastid üle ajavad või ühekordsed nõud kogu ürituse alakatavad. Prügistamine jääb silma ning see näitab kindlasti üritust kehvas valguses.

Vähim, mida suure tarbimisühiskonnana teha saame, on hoida materjale võimalikult kaua ringluses. Mistahes ühekordne materjal sellele kaasa ei aita. Teatud valdkondades on korduskasutuse lahendused ainus tulevikusuund. Kas olete midagi kuulnud globaalsest ületarbimise päevast? See on tuntud ka kui maailma võlguelamise päev (ingl Earth Overshoot Day) ja selle all mõeldakse päeva, mil inimesed on ära kasutanud selleks aastaks ettenähtud looduslikud varad. See päev arvutatakse välja, jagades looduse taastootmise hulga inimeste kasutatud loodusvarade hulgaga ja korrutades tulemuse 365-ga. Kui 1987. aastal jõudis võlguelamise päev maailmas kätte oktoobri lõpus, siis tänaseks on see nihkunud juulisse. Eestlaste suur tarbimine on aidanud aga kaasa sellele, et meie olime kogu 2023. aastaks mõeldud maavarad Eestis ära kasutanud juba 14. märtsiks.