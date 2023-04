Täna on kõige olulisem reaalsete muutuste tegemine ja seda mitte mingil abstraktsel inimkonna tasandil, vaid minu ja sinu ehk igaühe isiklikul tasandil. Seepärast soovin alustuseks rõhutada seda, et vist esmakordselt inimkonna ajaloos on üksikisikul võimalik oma igapäevaste valikutega mõjutada planeedi tulevikku mitte ainult inimkonna, vaid kogu eluslooduse jaoks.

Kliimamuutuste pikaajaliseks mõjuks on meile harjumuspärase elukeskkonna muutumine meie ja kogu looduskeskkonna jaoks halvas suunas. Sagenenud põuased suved ja Lõuna-Euroopa eluohtlikud kuumalained on juba kliimamuutuse ilming. Teadlased tõdevad murega, et kliimamuutuste ilmingud on jõudnud kätte oluliselt kiiremini, kui prognoositud. Üheks juba praegu silmapaistvaks muutuseks on äärmuslike ilmastikunähtuste (tormid, vihmahood, kuumaperioodid) sagenemine. Samas ei pruugi suured ilmastikumuutused olla meie igapäevaelus märgatavad. Oleme juba harjunud igasuviste kuumalainetega ja loeme pidevalt uudistest uutest kuumarekorditest Aasias ja Lõuna-Euroopas, viimasel ajal ka Kesk-Euroopas. Seda, et eelmine suvi oli Euroopa mõõtmiste ajaloo kuumim, ei pruugi otseselt tajuda, aga paratamatult muudab see meie elukorraldust. Näiteks erinevalt lõunamaadest pole meie hoonetes reeglina jahutussüsteeme. Kunstlik jahutus tõenäoliselt aitab temperatuuri tõusu meie jaoks leevendada, aga see omakorda kahekordistab meie hoonete energiavajadust. Üldistades ütleme, et kliimamuutuste jätkudes peame hakkama kulutama järjest rohkem ressursse endale sobiva elukeskkonna loomisele. Meie elu muutub kallimaks ja riskid, millega arvestada, suurenevad.