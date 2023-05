Tallinna kehv rattataristu ajendas ettevõtteid tegutsema

Üks algatuse „Minu (teine) auto on (kasti)ratas“ eestvedaja Mariliis Mia Topp ütles, et projektiga tahetakse julgustada neid, kes ei kipu intensiivse liikluse tõttu ratta selga. „Me räägime mitte ainult kastiratastest, vaid tegelikult liikuvusest, et kuidas inimesed oleks tervemad, linnad paremad ja vähem saastunud. Selleks on vaja saada inimesed autodest ära,“ rääkis ta. Topp selgitas, et kastiratas valiti algatust esindama, sest see jääb tänavapildis silma. „Maailmas kasutatakse seda hästi palju abimehena pakkide kohale viimisel, laste sõidutamisel ja sellel puudub parkimiskoha otsimise ja ummikute vaev. Peamiselt liigumegi [linnas] viis kuni kuus kilomeetrit ja sellistel distantsidel on kastiratas tore abimees.“