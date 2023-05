Umbusi jõe reostaja mõisteti süüdi keskkonnakuritegudes

Korraldades hernesilo valmistamiseks keemilise silokonservandi kasutamise ja teades, et seda kasutatakse, lõi Lembit Paal ohuolukorra. Peale selle selgus asja uurides, et silohoidla, kus silomassi hoiustati, ei olnud selleks sobilik. Tekkinud ohuolukorda süvendas asjaolu, et silohoidla kalded olid valed. Samuti olid valesti rajatud kogumiskaevud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Allar Nisu ütles, et majandustegevuse käigus tuleb tagada, et tegevus ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda. „Kui saaste toimub ja tagantjärele selgub, et äriühing ning selle esindaja ei olnud saaste ennetamiseks või ärahoidmiseks piisavalt tegutsenud, kuigi neil see kohustus oli, siis on tegemist kuriteoga.“ Tema sõnul peab kriminaalmenetlus nii avalikkusele kui ka süüdistatavale mõju avaldama: suurendama teadlikkust ja ennetama edasisi võimalikke kuritegusid ja kahju. Kui lisada kohtuotsusega mõistetud 20 070-eurosele karistusele ka ASile Pajusi ABF määratud 20 000-eurone kohustus, annab see prokuratuuri hinnangul ühiskonnale piisava signaali, et keskkonnanõuete eiramine ei ole aktsepteeritav.