KUULA | Maailma esimene taaskasutatav pitsakarp!

Saates „Rohepööre“ käis külas Peetri Pizza tootmis- ja teenindusjuht Rita Veskimeister, kes selgitas, et 70 protsenti kõikidest pitsadest ostetakse kaasa. Pitsakarp on toidu kaasavõtmiseks küll odav lahendus, ent keskkonnasõbralikum lahendus – taaskasutatav pitsakarp – on siin, et jääda.