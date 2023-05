VAATA | Uued ideed sünnivad tihti ootamatust kohast!

Biotoopia 2023 on konverents, mille nime võib tuletada näiteks sõnadest bioloogia ja utoopia. Seekordse konverentsi kandvaks teemaks on võrgustikud maapõues. Seda on ehk pisut keeruline mõista, kuid just selleks on sel korral videopodcastis külas Biotoopia 2023 konverentsi kuraator Peeter Laurits ja üks esinejatest Timo Maran, kes muide teeb ettekandel teemal, mis puudutab väljasurevate liikide endi perspektiivi väljasuremisele.