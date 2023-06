Sa ei sorteeri veel prügi? Vaata, kuidas Gerli Padar-Parmas prügi sorteerimise endale lihtsaks tegi

Prügi sorteerimine tundub talle ainuõige viis. „Olen ausalt öeldes juba aastaid olnud pisut turris erinevate pakendite peale. Kui ostan midagi, siis mõnikord on pakend mitmeid kordi suurem soetatud tootest seal sees ning erinevaid pakendeid koorid ümbert ära nagu sibulat. Osa neist ongi vajalikud, aga mõne toote puhul on raske mõista, miks erinevaid pakendeid nii palju peab olema. Halb tunne on võtta hunnik pakendit ja see lihtsalt kohe ära visata. See on selline ängistav tunne, sest nii palju prügi tekib. Mul on väga hea meel, et meil on võimalus prügi sorteerida, ja on väga hea, kui seda taaskasutatakse.“ Prügi sorteerimisega seotud projekti vältel avastas Gerli, et just koolieelikud ongi kõige paremini informeeritud sihtgrupp. „Nad on erakordselt hoolivad keskkonna ja jäätmete sorteerimise osas. Usun, et hoopis meil on neilt palju õppida.“