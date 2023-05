VAATA | Kas Tallinn Music Weeki jätkusuutlik korraldamine kajastub ka kõrges piletihinnas?

Juba aastast 2017 edendab Tallinn Music Week oma tegevuse ja programmiga teadlikkust kestliku arengu eesmärkidest (sustainable development goals). Selle märksõnadeks on hooliv digikultuur, inimkeskse linnaruumi arendamine, vähemusgruppide kaasamine, sooline võrdõiguslikkus ja keskkonnateadlik käitumine. Hanna-Greth selgitab, kui keeruline on selliste põhimõtete järgi festivali korraldada ja kas see väljendub ka piletihinnas.