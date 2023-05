Suuna rohepööret ja too Eesti maailmakaardile

„Rohepöörde valguses räägime tegevustest, mis on paratamatud: digitaliseerimine, automatiseerimine, vähem kulutamine – tänapäevase ettevõtluse alustaladest,“ arutles Rohetiigri liige, Ragn-Sellsi juht Kai Realo. Samas näeb ta, et tegu pole sunduse, vaid võimalusega uueks arenguhüppeks.

„Küsimus, mis saab ettevõttest, kes roheliselt ei mõtle, on sama hea kui see, mis saab ettevõttest, kes ei taha areneda. Vastus on lihtne: tuleb mõni teine, kes teeb asju paremini, odavamalt, kiiremini, ühiskonnale aktsepteeritavamalt ning sööb teised lihtsalt välja,“ täiendas Rohetiigri liige, Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.

Süsinikujalajälje vähendamine on sisse kirjutatud ka Euroopa roheleppesse, mistõttu peab riik muutma nõudeid ettevõtjatele. Seega pole rohepööre valik, vaid kindel tulevik.

Praegu rohepöördega alustajad saavad oma rohepöörde kiirust ja kulukust ise juhtida ning seadusandlikke protsesse mõjutada, ülejäänud organisatsioonidel ja asutustel tuleb otsustega lihtsalt kaasa minna. Rohetiigri liikmed panustavad oma tegevustega rohepöörde tõukamisse nõudluse sõnastamise ja riiklike suuniste ja juhendmaterjalide loomisega.

Ehkki rohetehnoloogiatele üleminek võib ajutiselt ettevõtte kulusid tõsta, on tegu pikaajalise investeeringuga, mis end ära tasub. „Digipööre õpetas meile, et esimesed võidavad, tagumised maksavad,“ sõnas Rohetiigri liikme Alexela nõukogu liige, president Kersti Kaljulaid.

Rohepööre on vajalik kasvõi klientide säilitamise ja leidmise huvides. Tallinna Sadama juht Valdo Kalm sõnas, et paljud kliendid juba uurivad, mis on laevasõidu CO2 jalajälg, mille jõul laev sõidab ning kas nende kruiis on ka roheline.