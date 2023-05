TTÜ mereteadlane: kogu jama, mis Läänemeres on, on inimese põhjustatud

Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži direktor ja kestlike sinimajanduse tehnoloogiate eriala programmijuht Merit Kindsigo tõdes, et Läänemeri on ülekalastatud ja alamajandatud. See tähendab, et võtame sealt üht ressurssi liiga palju välja, ent teistele ei pööra üldse tähelepanu. Kindsigo usub aga, et merd on võimalik majandada viisil, mis annab keskkonnale tagasi.