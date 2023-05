16 aastat tagasi hinnati, et Eestis on lubatud kaevandada liiga palju põlevkivi. Riik pole tänini kogust vähendanud

Seetõttu on nii Eestimaa Looduse Fondi (ELF) kliimapoliitika eksperdid Laura Vilbiks ja Hans Markus Kalmer kui ka Fridays For Future’i Eesti esindaja Kertu Birgit Anton seisukohal, et praegune põlevkivi kaevandamise aastamäär on aegunud ning tuleb kliimaeesmärkidega kooskõlla viia. Miks ei ole riik seda endiselt teinud?