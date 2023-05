Vaata, millised muutused Tallinna linnaruumis ees ootavad!

Paljude eelpool mainitud tegevuste puhul kasutatakse võtteid, mida urbanistikas tuntakse taktikalise urbanismi nime all. „Taktikaline urbanism on suund, mis on tekkinud vastukaaluks aeglasele bürokraatlikule linnaplaneerimisele. Tegemist on ajutiste või poolajutistena mõeldud ruumieksperimentidega, et katsetada mõne ala puhul lokaalseid ajutisi muudatusi ning jälgida, kuidas inimesed need vastu võtavad. Lisaks on oluline tekitada ka teatavat elevust, et linnaruum mõjuks atraktiivsemalt ning pakuks rohkem tegevus- ja olemisvõimalusi, et inimesed tahaksid seal rohkem aega veeta,“ selgitab „Rohejälje“ projektijuht Hannes Aava.